Wähler in Bewegung Trumps Basis bröckelt - aber Latinos laufen in sein Lager über

Noch ist es zu früh, als dass man einen Sieger der US-Präsidentenwahl sicher vorhersagen könnte. Doch erste Wählerbefragungen vom Dienstag zeigen, dass einerseits wichtige Grundpfeiler der Basis des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump ins Wanken geraten. Andererseits schnitt er gleichzeitig bei der rasant wachsenden und damit immer wichtiger werdenden Wählergruppe der Latinos besser ab als vor vier Jahren.

Ausgerechnet bei weißen Männern und Senioren konnte Trump zumindest in einigen Bundesstaaten nicht so gut punkten wie 2016. Das ergeben Nachwahlbefragungen der Experten von Edison Research. Einige Wähler gaben an, zu Biden übergelaufen zu sein, auch wenn Trump unter dem Strich bei diesen Gruppen immer noch besser abschnitt als der Kandidat der Demokraten. In Georgia etwa stimmten sieben von zehn weißen Männern für Trump. 2016 waren es noch acht, als Trump gegen Hillary Clinton gewann. Ähnlich sieht es bei den Wählern aus, die 65 oder älter sind. Sechs von zehn wählten Trump, vor vier Jahren waren es sieben von zehn. In Virginia zeichnete sich ein ähnliches Bild ab.

Kampf gegen Corona wichtiges Wahlkriterium

Im umkämpften Florida aber gaben wie 2016 unverändert sechs von zehn weißen Wählern an, für Trump gestimmt zu haben. Außerdem wählten ihn die Hälfte aller Latinos. Bei der vergangenen Präsidentenwahl waren es nur vier von zehn. Sollte Trump seinen Pflichtsieg in dem Sonnenschein-Staat einfahren, dürfte er das also vor allem den Latinos verdanken. Seine Strategie, mit einer harten Politik gegen Kuba die zahlreichen kubanisch-stämmigen Wähler im bevölkerungsreichen Süden Floridas, von denen viele einst von der kommunistisch regierten Karibikinsel flohen, auf seine Seite zu ziehen, wäre also aufgegangen. Alles in allem stimmten drei von zehn nicht-weißen Wählern für Trump. Gegen Clinton waren es nur zwei von zehn.

Für die Erhebungen befragte Edison Wähler am Dienstag direkt, sowie zuvor an Wahllokalen, in denen Frühwähler schon vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgeben konnten. Außerdem führten die Meinungsforscher Telefon-Interviews mit Amerikanern, die per Briefwahl abstimmten.

Sorgen bereitete den Wählern besonders die Coronavirus-Pandemie. Mehr als 9,4 Millionen Menschen haben sich in den USA infiziert, über 230.000 sind gestorben. Zwar gaben in der landesweiten Edison-Umfrage nur zwei von zehn Wählern an, dass Corona für sie das wichtigste Kriterium für ihre Wahlentscheidung war. Die Hälfte aller Wähler vertrat aber die Auffassung, dass es wichtiger sei, die Pandemie einzudämmen, auch wenn das der Wirtschaft schade.

Trump hat dagegen im Wahlkampf trotz steigender Infektionszahlen eine vollständige Öffnung der Wirtschaft zur Direktive gemacht. Biden wirft ihm auch deshalb vor, bei der Bekämpfung der Pandemie versagt zu haben. In den Nachwahlbefragungen bezeichneten vier von zehn Wählern die Bemühungen zur Eindämmung des Virus als "sehr schlecht".

Sechs von zehn Wählern gaben an, dass die Pandemie ihnen mindestens "moderate finanzielle Nöte" aufgebürdet habe. Sieben von zehn sagten, man habe aus Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit die Verantwortung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Neben der Corona-Pandemie nannten Wähler die Wirtschaftslage, Rassismus, Verbrechen und Sicherheit sowie die Gesundheitspolitik als für sie wichtige Themen.