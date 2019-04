Facebook

Beate Meinl-Reisinger: Der Nachfolgerin von Matthias Strolz gelingt es offenbar gut, ihre Partei zu positionieren. © APA/ROLAND SCHLAGER

Laut einer Umfrage in der aktuellen Ausgabe des "profil" finden 26 Prozent der Österreicher, dass die NEOS derzeit die beste Oppositionsarbeit leisten. Damit liegen die Pinken vor der SPÖ, die 24 Prozent für die derzeit stärkste Oppositionspartei im Parlament halten. Sieben Prozent entschieden sich für die "Liste Jetzt" und 43 Prozent machten keine Angabe.

Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Unique research

unter 800 Personen durchgeführt. Die Schwankungsbreite liegt bei +/- 3,5 Prozent.

Kanzlerfrage: Kurz zog davon

Vor einer Woche berichtete "profil" über eine Umfrage zur Kanzlerfrage: In dieser Umfrage zogÖVP-Chef Sebastian Kurz, der von seinem Identitären-Machtwort profitierte, davon und kam auf 42 Prozent. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner landete mit 16 Prozent auf Platz 2, Heinz-Christian Stgrache mit zwöfl Prozent auf Platz 3.

EU-Wahl: ÖVP vor der SPÖ

In Bezug auf die EU-Wahl erstellten "Research Affairs" und INSA eine Umfrage für das Europaparlament, die am Gründonnerstag veröffentlicht wurde: Laut dieser Umfrage liegt gut einen Monat vor der Europa- Wahl am 26. Mai die ÖVP vor der SPÖ an der Spitze. Die ÖVP kommt demnach auf 28,5 Prozent, gefolgt von der SPÖ (27 Prozent) und FPÖ (23,5 Prozent). Dahinter rangieren die Grünen (8,5 Prozent) und die Neos (7,5 Prozent) sowie die Liste Jetzt (2,5 Prozent)

Umgerechnet auf Mandate würde dies bedeuten, dass die ÖVP auf

sechs Sitze kommt, SPÖ und FPÖ auf jeweils fünf sowie Grüne und Neos je auf einen Sitz. Die Liste Jetzt (früher Liste Pilz) würde demnach den Einzug ins EU-Parlament nicht schaffen.

Die Prognose wurde erstmals unter der Annahme erstellt, dass Großbritannien an der Europawahl teilnimmt. Österreich würde dann weiterhin wie bisher 18 Europaabgeordnete stellen, nicht 19 wie geplant.