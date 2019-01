Volksanwalt Günther Kräuter hat sich laut einem Bericht des Kurier für weitere sechs Jahre als Volksanwalt beworben. Damit durchkreuzt er Pläne von SPÖ-Chef Pamela Rendi-Wagner, die Frauenchefin in die Volksanwaltschaft ziehen und lassen und die Frauenorganisation in die Hände einer Jüngeren zu legen.

Das derzeitige Trio in der Volksanwaltschaft: Günther Kräuter (SPÖ), Gertrude Brinek (ÖVP) und Peter Fichtenbauer (FPÖ) © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Spatzen pfiffen es von den Dächern: Die erste Frauenchefin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, will gerade in der Frauenorganisation die Weichen neu stellen und Akzente setzen. Gabriele Heinisch-Hosek ist eine verdiente Sozialdemokratin und soll nicht abgehalftert werden - ihr winkte der renommierte Posten der Volksanwältin. Die SPÖ sprach von "reiner Spekulation".

Diese Rechnung hat Rendi-Wagner allerdings offenbar ohne den Wirt - den derzeitigen Inhaber dieses Postens - gemacht. Laut einem Bericht des "Kurier" hat Günther Kräuter sich für weitere sechs Jahre in der Volksanwaltschaft beworben - das Mandat läuft mit 1. Juli aus. Die SPÖ hat für diesen Posten ein Vorschlagsrecht, so wie auch die ÖVP und die FPÖ für einen Kandidaten / eine Kandidatin ihrer Wahl. Kräuter schickte seine Bewerbung also an die Chefin der SPÖ.

Der Steirer ist 63 Jahre alt. Der Kurier nannte "Glaubwürdigkeitsgründe" als Motiv Kräuters, sich nicht vor Erreichung des Pensionsalters zurückzuziehen. Er habe 1997 auf die Politikerpension verzichtet und ins allgemeine Pensionssystem optiert.