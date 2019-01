EU-Bürger erhalten in Zukunft in jeder Botschaft und jedem Konsulat eines EU-Mitgliedstaats unkomplizierter ein neues, sichereres Notreisedokument für die Rückkehr nach Europa.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

EU-Parlament © (c) APA/AFP/FREDERICK FLORIN

Wer im Ausland seinen Reisepass verliert, soll künftig leichter konsularische Hilfe erhalten. EU-Bürger erhalten in Zukunft in jeder Botschaft und jedem Konsulat eines EU-Mitgliedstaats unkomplizierter ein neues, sichereres Notreisedokument für die Rückkehr nach Europa. Dies beschloss das Europaparlament in Straßburg.

"Die Zahl der Europäer, die auf Dauer außerhalb Europas leben oder auf Fernreisen sind, und dort keine eigene konsularische Vertretung haben, wird auf durchschnittlich sieben Millionen geschätzt; bis 2020 sollen es zehn Millionen sein", teilte der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker mit.