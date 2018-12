Facebook

US-Innenminister Ryan Zinke wird aus dem Amt scheiden und die Regierung mit Jahresende verlassen. Das gab Präsident Donald Trump am Samstag per Twitter bekannt. Einen Nachfolger will Trump in der nächsten Woche bekannt geben.

In den USA ist das Innenministerium (US Department of the Interior) nicht so wie anderen Ländern für die innere Sicherheit zuständig. Das übernehmen die Ministerien für Justiz und Heimatschutz. Das US-Innenministerium hat vielmehr die Kontrolle über rund ein Fünftel der gesamten öffentlichen Flächen der Vereinigten Staaten, darunter auch Nationalparks wie Yellowstone und Yosemite. Das Innenministerium hat landesweit mehr als 70.000 Mitarbeiter.

Zinke ist seit dem Antreten der Trump-Regierung Anfang 2017 im Amt. Anders als andere Kabinettskollegen war Zinke vom Senat klar bestätigt worden. Der studierte Geologe und passionierte Bergsteiger hatte dann aber mehrmals Schwierigkeiten, sich an die Reisevorschriften zu halten, und flog gern viel teurer als nötig. Eine Türen in seinem Büro wollte er für 139.000 US-Dollar (123.000 Euro) auswechseln lassen. Die Justizbehörden untersuchen nach US-Medienberichten möglichen Amtsmissbrauch Zinkes.

Seit Trump Anfang 2017 ins Weiße Haus einzog, hat es Dutzende Personalwechsel gegeben - zu den aufsehenerregendsten gehörte die angeblich per Twitter erfolgte Entlassung von Außenminister Rex Tillerson im März. Erst im vergangenen Monat drängte Trump seinen Justizminister Jeff Sessions zum Rücktritt.