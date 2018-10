Don't smoke"Geben Sie sich einen Ruck und lösen Sie sich aus der Selbstfesselung"

Am Runden Tisch des ORF appellierte die Opposition an die Regierungsparteien, die Bevölkerung nach dem Erfolg insbesondere des Anti-Raucher-Volksbegehrens ernst zu nehmen. Vorerst ohne Erfolg.

Jörg Leichtfried (SPÖ): Blitzte ab mit Vorschlag für Antrag auf Volksabstimmung © APA/HANS PUNZ

Jedes der drei Volksbegehren hat mehr als 100.000 Stimmen erreicht und muss daher im Parlament behandelt werden. In aller Regel wird daraus ein "Begräbnis erster Klasse" - viele Worte ohne Taten.

Am "Runden Tisch" des ORF versuchte SPÖ-Mandatar Jörg Leichtfried Montag abend, die Klubobleute von ÖVP und FPÖ, Karl Nehammer und Walter Rosenkranz, bei der eigenen Nase zu nehmen: Beide hatten sich im Wahlkampf für eine Stärkung der direkten Demokratie ausgesprochen, für die verpflichtende Abhaltung von Volksabstimmungen ab 250.000 (die FPÖ) bzw. 640.000 (die ÖVP) Unterstützungsunterschriften. Die SPÖ biete an, im Parlament einen überparteilichen Antrag auf Abhaltung einer Volksabstimmung zum Rauchverbot in der Gastronomie abzuhalten, so Leichtfried.

Regierung bleibt hart

Nehammer und Rosenkranz lehnten ab. Man werde die Themen der Volksbefragungen im Parlament diskutieren. Weitergehende Reformen seien auf Schiene und würden stufenweise, ab dem Jahr 2022, realisiert. Man halte sich an die entsprechende Koalitionsvereinbarung.

Von der Opposition hagelte es dafür Kritik: "Von ihrer Dankbarkeit und ihren Gratulationen haben weder die, die es eingeleitet, noch die, die es unterschrieben haben, etwas", hielt der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried den Regierungsvertretern unter Hinweis auf die "lebensgefährlichen" Gesundheitsrisiken des Rauchens vor.

"Der Aschenbecher Europas"

ÖVP und FPÖ sollten sich doch "einen Ruck geben und rauskommen aus der Selbstfesselung", in die sie sich da begeben hätten, appellierte Neos-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger. Knapp 900.000 Österreicher hätten ein "klares Signal" gesetzt, damit Österreich nicht mehr "der Aschenbecher Europas" genannt wird.

Auch Liste Pilz-Klubobmann Wolfgang Zinggl sieht die 900.000 Unterschriften als "klaren Auftrag". Wird ein dermaßen unterstütztes Volksbegehren nicht ernst genommen, sei das ein "Generator für Frustrationen".

Instrumente der direkten Demokratie VOLKSBEGEHREN sind eine Möglichkeit für Bürger, Gruppierungen oder Parteien, einen Wunsch zu einem Gesetz zu deponieren. Alle drei aktuellen Volksbegehren erzielten mehr als 100.000 Unterstützungsunterschrfiten und müssen damit im Parlament behandelt werden. Danach landen Volksbegehren aber meist ohne Folgen in der Schublade, denn sie sind nicht bindend. Seit der Einführung im Jahr 1964 fanden mittlerweile 42 Volksbegehren statt.

Volksabstimmung und Volksbefragung können dagegen nicht von Bürgern initiiert werden - und werden beide auf Bundesebene mit einem einer geheimen Wahl vergleichbaren Prozedere durchgeführt. Der Unterschied zwischen den beiden Referendums-Arten liegt im Befragungsgegenstand und der Konsequenz.

