Kern"Mein Ziel ist nicht unbedingt Spitzenkandidat"

Er sei erfreut, dass die Inthronisierung seiner Nachfolgerin schneller passiert sei als bei Mitterlehner und Kurz, erklärt Christian Kern in der Zib2.

KERN © (c) APA/BKA/ANDY WENZEL (ANDY WENZEL)

Noch-SPÖ-Chef Christian Kern lässt nun doch wieder die Öffentlichkeit im Unklaren, ob er als Spitzenkandidat für die euopäischen Sozialdemokraten bei den EU-Wahlen im Mai antreten will. Auf die Frage, ob er das Amt anstrebe, meinte er in der Zib2: "Das steht am Ende eines Prozesses. Mein Ziel ist es nicht unbedingt. Spitzenkandidat zu sein. Mir gibt es nicht um einen Job."

Kern räumte einmal mehr ein, Migration sei der "Grund gewesen, warum er bei der Wahl nicht Erster geworden" sein. De Ruckzug von der Innenpolitik sei eine "zutiefst persönliche Entscheidung" gewesen. Nun sei ihm "eine Verantwortung von der Schultern genommen worden." Er sei erfreut darüber, dass die Inthronisierung seiner Nachfolgerin "schneller stattgefunden hat als bei Kurz und Mitterlehner."