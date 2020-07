Facebook

OSZE-Beobachter dokumentieren in einem Wohnviertel der ostukrainischen Stadt Dokutschajewsk Kriegsschäden © imago/ITAR-TASS

Ich habe in den vergangenen 20 Jahren über etwa 80 Wahlen am Balkan und in der Ukraine berichtet und war selbst einmal OSZE-Kurzzeitbeobachter in Kirgisistan.