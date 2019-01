Bundeskanzler Sebastian Kurz empört die Wiener SPÖ mit seiner Klage über Langschläfer in Mindestsicherungsfamilien. Nun sind nahezu wortgleiche Ausagen aufgetaucht - von Wiens SPÖ Bildungsstadtrat Czernohorsky und in Abwandlung Ex-SPÖ-Chef Kern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die SPÖ-Parteizentrale © APA/ROLAND SCHLAGER

Nach dem verunglückten Sager von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, "Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen" ist es der Wiener SPÖ gelungen, in einer kurzfristig angesetzten Kampagne eine Shitstorm gegen den Kanzler unter den Hashtag „WienStehtAuf“ in den sozialen Medien zu organisieren. In einem Kurzvideo erklären Straßenbahnfahrer, Bedienstete der Müllabfuhr und andere, dass sie zu nachtschlafender Zeit sich aus ihren Betten erheben und solche Vorwürfe völlig an der Realität vorbeigingen.

Bundeskanzler Kurz setzt seine letztklassigen Angriffe gegen Wien fort. Doch die Wienerinnen und Wiener lassen sich das nicht gefallen! #wienstehtauf pic.twitter.com/OgjhFqZ64T — SPÖ Wien – Die Wienpartei (@SP_Wien) 11. Januar 2019

Nun sind allerdings Interviews aufgetaucht, in denen ausgerechnet namhafte SPÖ-Politiker nahezu wortgleiche Aussagen getätigt haben. Wiens Integrations- und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky ging im September in einem Gespräch mit der Kronen Zeitung auf die Probleme von Brennpunktschulen ein und meinte wörtlich: „Bernnpunktschulen haben mehr Schüler, die die Sprache nicht ordentlich können und daheim keine Unterstützung bekommen, vielleicht sogar die Einzigen sind, die in der Früh aufstehen.“ Und im Interview im Profil meinte der damalige SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern im Juni 2016 in Abwandlung: "Bei unserer Klientel ist teilweise der Eindruck entstanden, dass wir früher für jene da waren, die um sechs Uhr früh arbeiten gehen - und jetzt nur noch für jene da sind, die um sechs Uhr früh ihr erstes Bier öffnen.“