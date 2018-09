Im Vorfeld des Salzburger EU-Gipfels, der im Zeichen der Migration steht, trifft Kurz am Sonntag Ägyptens Präsident Ai-Sisi in Kairo. Anschließend geht es zu Angela Merkel nach Berlin.

Überraschend fliegt Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Informationen der Kleinen Zeitung am Sonntag früh gemeinsam mit EU-Ratspräsident Donald Tusk nach Kairo. Dort trifft er Ägyptens Präsident Al-Sisi, verlautet aus dem Kanzleramt. Kurz hat aktuell den Vorsitz im EU-Rat innen. In Kairo sollen die Möglichkeiten eines "möglichen zukünftigen Gipfel zwischen der EU und der Liga der Arabischen Staaten zur regionalen Situation & weiteren Zusammenarbeit in Bezug auf illegale Migration" erörtert werden.

Der Besuch wurde kurzfristig eingeschoben. Sonntags abends weilt Kurz bekanntlich in Berlin bei der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, am Montag trifft Kurz Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris, ein weitere Besuch in einer anderen europäischen Metropole ist für Dienstag geplant..Der Besuch in Kairo gewinnt auch durch die Bemühungen der Europäer, von den Nordafrikanern Zusagen über die Einrichtung von Anlandeplattformen, eine zusätzliche Brisanz.

