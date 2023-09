ARMIN THURNHER: „In den USA steht man auf dem Standpunkt, dass man großen Reichtum selber schaffen soll, und den teile ich.“ Das Zitat stammt von Bernhard Wiesenfeld, der, zur Emigration in die USA gezwungen, dort als Bernhard Wessen durch Erfindergeist zum Milliardär wurde. Peter Michael Lingens berichtete es kürzlich in einem Falter-Maily und pflichtete Wessen bei. And so do I, um es kurz und englisch zu sagen. Die Nachkommen lassen sich auf alle möglichen anderen Weisen versorgen. Und, um auch das noch ins Spiel zu bringen: Das Erben scheint mir doch eher ein feudales Privileg als eine demokratische Freiheit zu sein.