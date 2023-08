Die Nullrunde in Punkto Gehaltserhöhungen der österreichischen Spitzenpolitik konnte eine hitzige Debatte gerade abwenden. In Zeiten von Teuerung in allen Lebensbereichen, wäre es für die im Nationalrat vertretenen Parteien zu einem Tanz auf des Messers Schneide gekommen, hätte man den Bürgerinnen und Bürgern das satte Plus vermitteln wollen. Und in der Tat gehören die Mitglieder des Parlaments mit 9.872,57 Euro brutto sicher nicht zu jenen, die am Monatsende bangen müssen.