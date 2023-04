Waffen, martialische Gesten, Soldaten beim Therapeuten: Das Video zum neuen Song von Ex-Neos-Chef Matthias Strolz und dem Produzenten Kurt Razelli hat es in sich. Sogar so sehr, dass es auf YouTube mit einer Altersbegrenzung versehen ist. Aber nicht nur die Bildsprache in "Ich muss siegen" ist heftig, der Sound ist es auch, er erinnert an die deutsche Band Rammstein. Und das, obwohl Strolz die Neuerscheinung im Jänner aus der indischen Hippiehochburg Goa verkündet hatte. Eine "Eskalation der Liebe" sollte sie werden.

Es ist nicht Strolz' erster Ausflug in die Musikwelt. Mit Razelli veröffentlichte er vor vier Jahren zwei Lieder. Damals klang das Ganze noch wesentlich harmonischer: