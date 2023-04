Am Sonn­tag wählt Salz­burg. Zum zwei­ten Mal stellt sich Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er (ÖVP) der Wie­der­wahl, seit 2013 re­giert er Ös­ter­reichs dritt­kleins­tes Bun­des­land. Da­hin­ter ver­sucht David Egger, seit 2020 SPÖ-Par­tei­chef, den zwei­ten Platz zu ver­tei­di­gen, FPÖ-Hoff­nungs­trä­ge­rin Mar­le­ne Sva­zek will das ver­hin­dern. Sie ist eine der we­ni­gen Spit­zen­po­li­ti­ke­rin­nen, die die Frei­heit­li­chen haben, und gibt sich be­tont ge­mä­ßig­ter als so man­cher Par­tei­kol­le­ge. Has­lau­ers Ko­ali­ti­ons­part­ner, die Grü­nen und die Neos, hof­fen, ihre Er­geb­nis­se von 2018 hal­ten zu kön­nen.