Wie viele Mitglieder hat die SPÖ?

Laut Bundespartei hat die SPÖ derzeit rund 140.000 Mitglieder. In den nächsten Wochen werden sie entscheiden, wer die Partei künftig anführen soll. Jedenfalls zur Wahl stehen werden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Wann und wie die Befragung genau stattfinden soll, wird nächste Woche entschieden. Klar ist: Das Ergebnis soll für einen kurz darauffolgenden Bundesparteitag bindend sein, wo die eine neue SPÖ-Spitze gewählt oder die bestehende bestätigt wird.

Wie entwickelte sich die Zahl der SPÖ-Mitglieder?

Von ihrem Höhepunkt ist die Sozialdemokratie in Österreich weit entfernt: Ende der 1970er-Jahre waren 720.000 Menschen in Österreich Mitglied der SPÖ. 1990 waren es bereits 100.000 weniger, bis 2005 fielen noch einmal etwa zwei Drittel weg. Bei der Mitgliederbefragung 2020 waren noch 158.000 Personen stimmberechtigt. In den letzten drei Jahren verlor die Partei folglich erneut jedes neunte Parteimitglied.

Wie hoch wird die Wahlberechtigung sein?

Das ist im Vorfeld natürlich schwer zu sagen. Bei der letzten Mitgliederbefragung 2020 war die Partei von der Rücklaufquote von 42 Prozent derart überrascht, dass es sogar Zweifel am korrekten Ablauf der Befragung gab, die aber rasch ausgeräumt werden konnten. Zu erwarten wäre, dass die Wahlbeteiligung diesmal bei einer Stichwahl um die Parteispitze steigt.

Wo gibt es die meisten SPÖ-Mitglieder?

Die meisten der 140.000 SPÖ-Mitglieder dürfte es in Wien, gefolgt von Niederösterreich geben. Überhaupt ist die Sozialdemokratie im Osten Österreichs besonders stark. So gibt es im Burgenland zehnmal mehr SPÖ-Mitglieder als in Vorarlberg - obwohl im Ländle mehr Menschen leben.

Wie wird man SPÖ-Mitglied?

Mitglied der SPÖ kann jede Person werden, die mindestens 16 Jahre alt und nicht Mitglied einer anderen politischen Partei oder Sympathisant extremistischer oder demokratiefeindlicher Organisationen ist. SPÖ-Mitglieder müssen sich zu den Grundsätzen der Partei bekennen, durch ihr Verhalten "das Ansehen und die Politik der SPÖ im Sinne der im Programm festgelegten Grundsätze fördern", nicht gegen die Partei arbeiten und den Mitgliedsbeitrag von jährlich 72 Euro zahlen.

Wer sind die SPÖ-Mitglieder?

Im Parteistatut ist nicht festgehalten, dass SPÖ-Mitglieder auch wahlberechtigt sein müssen. Wie viele der nun zur Befragung Aufgerufenen bei der nächsten Nationalratswahl nicht wählen dürften, kann die Partei zurzeit nicht beantworten. Auch die Geschlechterverteilung ist der Bundespartei nicht bekannt.