Mehr Demokratie in der Arbeiterkammer – für dieses Ziel legen die Freiheitlichen Arbeitnehmer ein Bündel von Reformideen auf den Tisch. So solle die AK-Wahl im Frühjahr 2024 bundesweit einheitlich zu einem fixen Termin abgehalten werden (statt länderweise in unterschiedlichen Wochen). Außerdem soll es möglich werden, dass nicht nur die Fraktionen Anträge an die AK-Vollversammlung stellen dürfen. „Wir wollen dieses Antragsrecht auch für betriebliche Gruppen und sogar für einzelne Arbeitnehmer verankern“, sagt FA-Bundesobmann Bernhard Rösch.