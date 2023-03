Es ist fast schon unwägbares Gelände für die niederösterreichische ÖVP. Die Partei, die das Bundesland von 1945 bis 1993 und seit 2003 absolut regierte, muss sich mit Koalitionsverhandlungen herumschlagen. Es erweist sich als gar nicht so leicht, einen Juniorpartner zu finden. Das liegt maßgeblich an SPÖ-Chef Sven Hergovich.

Kompromissloser Chef mit Vorbild im Burgenland

Der 34-Jährige, der nach den Wahlen im Jänner Franz Schnabl beerbte, hat öffentlich Bedingungen für die Koalition gestellt. Sechs Forderungen sind es, dazu zählen die Einführung einer kostenlosen Kinderbetreuung der unter Sechsjährigen auch am Nachmittag, ein Heizpreisstopp und die Anstellung von pflegenden Angehörigen. In einem Interview mit der "Zeit" sagte er am Donnerstag: "Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab."

Es gibt ein Vorbild für diese Forderungen: Das Burgenland stellt seit 2019 pflegende Angehörige als Landesbedienstete an, im Vorjahr beschloss die rote Landesregierung von Hans-Peter Doskozil eine Form des Heizkostendeckels. Haushalte mit einem Einkommen von unter 33.000 Euro müssen seither maximal vier Prozent davon für Wärme bezahlen, bei einem Einkommen von bis 43.000 Euro sind es fünf Prozent, bei bis zu 63.000 Euro sechs, den Rest schießt das Land zu. Die niederösterreichische SP schlägt auf Nachfrage exakt das gleiche Modell vor.

In der "Zeit" wollte sich Hergovich allerdings zu keiner Fraktion der aktuell laufenden Führungsdebatte bekennen. Er glaube zwar nicht, dass Doskozil an der Wahlniederlage in Kärnten schuld habe, aber: "Ich bin nicht in der Position, anderen Ratschläge zu geben, ich muss mich auf meinen Job konzentrieren und zeigen, wie es besser geht."