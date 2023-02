Tanner zur Neutralität: "Man sollte nicht gegen das Volk regieren"

Interview. Laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sei die Neutralität kein Schutzschild, eine Abkehr davon kommt für sie dennoch nicht in Frage. Sie will den Kampfeswillen im Land steigern – bereits in der Schule.