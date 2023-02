Der Name Hans Peter Doskozil ist zu einem Synonym für die ständige Führungsdebatte in der SPÖ geworden. Immer wieder kritisierte Burgenlands Landeshauptmann den Weg der Bundes-SPÖ. Sogar seine Werte als Kanzler-Kandidat ließ der Partei-Rebell abfragen. Ein Machtwort sprach Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser nach der Wahlschlappe in Niederösterreich: Vor den Wahlen in Kärnten und Salzburg akzeptiere er keine Führungsdebatte.