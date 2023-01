Neun Minuten, nachdem die Bundesversammlung mit einer Fanfare eröffnet wurde, ist das Wichtigste schon wieder vorbei: Mit der Formel "Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde" beginnt am Donnerstag um 10:09 Uhr die zweite Amtszeit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der Applaus will nicht verklingen, also steht er noch einmal auf, verbeugt sich ein zweites Mal.