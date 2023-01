Exakt sechs Jahre nach seiner ersten Kür wurde Alexander Van der Bellen am Donnerstag zum zweiten Mal von der Bundesversammlung, dem gemeinsamen Gremium von National- und Bundesrat, als Bundespräsident angelobt. Wie schon vor sechs Jahren gelobte er ohne den möglichen religiösen Zusatz, dass er "die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde".

Der 79-Jährige hatte sich bei der Wahl am 17. Oktober des Vorjahres gegen sechs Kontrahenten bereits in der ersten Runde mit 56,7 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Der Angelobung folgen ein Festakt und ein Treffen mit der Regierung.

Rund 1.000 Menschen sind in den historischen Sitzungssaal des neu renovierten Parlaments eingeladen, der Zeremonie der Angelobung beizuwohnen. Der Bundespräsident wird dabei auch selbst rund 20 Minuten eine Rede an die Gäste richten. Für frohes Gelächter sorgte der neue, alte Bundespräsident mit seiner Aufforderung, jeder und jede möge einmal seine Nachbarn genau betrachten: „Klar, Sie können nicht jeden und jede leiden“, gestand der Bundespräsident dem Publikum zu, doch: „Wir können das. Wir können auch mit Menschen auskommen, die mit unserer persönlichen Weltsicht sehr wenig zu tun haben“.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) gratulierte in seiner Rede zur Wiederwahl und dankte für die gute Zusammenarbeit mit dem Parlament. Van der Bellen habe in den vergangenen Jahren vielfältige Herausforderungen zu bestehen gehabt. "Auf der festen Grundlage unserer Verfassung, die Sie mehrmals apostrophierten, und mit dem Attribut der Schönheit versahen, haben Sie einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, Stabilität in unserem Heimatland zu gewährleisten", lobte er ihn. Sobotka warnte vor Gefahren für die Demokratie, auf diese müsse es klare Antworten geben: "Sehr geehrter Herr Bundespräsident, seien Sie uns auch darin Leitbild und Vertrauensgeber."

Schon vor dem Festakt hatte Van der Bellen für Aufregung gesorgt. In einem Interview im ORF am Vorabend seiner Angelobung hatte der Bundespräsident etwa seinen Befund erneuert, dass Österreich ein Korruptionsproblem habe. Für Ärger bei der FPÖ sorgte, dass Van der Bellen sie auch bei einem blauen Platz eins bei der Nationalratswahl nicht mit der Regierungsbildung beauftragen wird: Er werde "eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen", sagte das Staatsoberhaupt.

Im Anschluss an den parlamentarischen Teil wird es für den Oberbefehlshaber des Bundesheers einen militärischen Festakt mit Flaggenparade und Totengedenken am Heldenplatz geben. Fortgesetzt werden die Feierlichkeiten mit einem Empfang von Van der Bellens Heimatbundesland Tirol. Um nach seiner Angelobung Kraft zu tanken, wird Van der Bellen heute allerdings auf ein Staatsbankett verzichten. Stattdessen gibt es ein Mittagessen mit Schülern der Mittelschule Sonntagberg unter der Devise "Bankett mit der Zukunft".

Am Nachmittag wird die Bundesregierung in der Präsidentschaftskanzlei eintreffen und dem neuen, alten Staatsoberhaupt ihren Rücktritt anbieten. Sein Herausforderer Walter Rosenkranz hatte noch öffentlich mit dem Gedanken gespielt, die Regierung zu entlassen. Einen solchen Eklat sollte man von Van der Bellen nicht erwarten: Traditionsgemäß wird der Bundespräsident das Angebot der Regierung ablehnen.