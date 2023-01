Die Abertausenden Kindesmissbrauchsdarstellungen, die der frühere Burgtheater-Schauspieler Florian Teichtmeister gesammelt hatte, sind leider nur die aktuellsten einer langen Reihe an Missbrauchsfällen an Kindern in Österreich. Die Regierung will dem Sammeln und der Verbreitung von Darstellungen von Kindesmissbrauch nun auf allen Ebenen entgegenwirken. Von der Vorbeugung über stärkere Ermittlungsmaßnahmen und schärfere Strafen bis zum Opferschutz reichen die heute präsentierten Maßnahmen.