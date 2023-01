”Was darf Klimaaktivismus?”, wollten Chefredakteur Hubert Patterer und Ernst Sittinger, Mitglied der Chefredaktion, bei ihrem Interview mit Klimaministerin Leonore Gewessler am Donnerstag wissen. Ihre Antwort auf diese und weitere Fragen - unter anderem zum Zusammenspiel zwischen den Grünen und der ÖVP oder auch zur Fracking-Debatte - sind hier nachzulesen. Aber an jenem Nachmittag bekam Gewessler auch etwas andere Fragen vorgesetzt. Fragen, die die junge Leserschaft der Kleinen Zeitung gestellt hat.

Auf der Fotoplattform Instagram hatte Kleine Zeitung Next einen Aufruf gestartet: Was wolltet ihr schon immer von der Klimaministerin wissen? Drei Fragen schafften es schließlich in die engere Auswahl - und brachten Gewessler teils zum Schmunzeln, teils aber auch zum Grübeln.

Welche Schulnote Gewessler der österreichischen Politik in Sachen Klimapolitik geben würde und ob sie sich die Arbeit als Ministerin wirklich so “zach” vorgestellt hat? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Video.

