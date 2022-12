Im Rückblick wird wohl als größter Erfolg der krisengebeutelten türkis-grünen Regierung übrig bleiben, was im Windschatten der Teuerung gelungen ist, obwohl es nicht einmal im Regierungsprogramm stand. Ab 1. Jänner werden die Steuersätze an die Inflation angepasst, und zwar künftig jedes Jahr. Man zahlt also für einen größeren Teil des (durch Lohnabschlüsse steigenden) Gehaltes niedrigere Steuern. Gleichzeitig werden endlich auch Familien- und Sozialleistungen an die Inflation angepasst. Ab Jänner steigen also nicht nur die Pensionen automatisch, sondern auch Familien- oder Studienbeihilfe jedes Jahr. Viele Regierungen fanden in der Vergangenheit Gründe, warum das angeblich nicht geht. Mit dem Jahreswechsel geht es nun doch.