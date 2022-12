Es ist ein sperriger Begriff, hinter dem sich aber bares Geld für sehr viele Menschen in Österreich verbirngt: Die Valorisierung sämtlicher Familien- und Sozialleistungen, die mit 1. Jänner in Kraft tritt. Ab 2023 wird die Höhe von etwa Familien- und Studienbeihilfe, Karenz- oder Reha-Geld an die Inflation angepasst – und zwar künftig jedes Jahr. Für das kommende Jahr werden die Leistungen um 5,8 Prozent erhöht. Die Kleine Zeitung hat nachgerechnet, wie sich das konkret auswirkt.