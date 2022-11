Der Tiroler ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl machte während der Corona-Pandemie immer wieder mit lauter Kritik an Wien auf sich aufmerksam. Als Auskunftsperson im U-Ausschuss will er aber kein Eingangsstatement abgeben. Stattdessen wünscht er "allen frohe Weihnachten!" Er habe "keinen Grund gefunden, warum ich geladen wurde". Auch Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl fällt keine Frage an Hörl ein.