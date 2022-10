Nicht zuletzt das Geständnis des Ex-Kurz-Vertrauten Thomas Schmid und die Erkenntnisse im U-Ausschuss zeigen, wie dringend Reformen in Sachen Transparenz und Korruptionsbekämpfung in Österreich nötig sind. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) vertröstete in der ZIB2 allerdings einmal mehr auf eine ungewisse Zukunft.