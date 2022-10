Die Gelassenheit, mit der Altkanzler Sebastian Kurz noch in der Vorwoche zur Causa Schmid Stellung nahm, ist jetzt offenbar aufgrund der massiven neuen Enthüllungen und Vorwürfe verflogen. Kurz kündigt nämlich via Facebook an: "Genauso wie Wolfgang Sobotka, werde auch ich mich rechtlich gegen Thomas Schmid zur Wehr setzen."

Kurz hatte sich schon am Mittwoch zu den Vorwürfen geäußert und erklärt, unschuldig zu sein. Gleichzeitig übergab sein Anwalt an die WKStA die Aufnahme eines mitgeschnittenen Telefonats zwischen Kurz und Schmid. Die Interpretation des Ex-Politikers: Die Aufnahme entlarve nicht nur, dass Thomas Schmid der WKStA die Unwahrheit gesagt habe. "Sie lässt auch tief in den Charakter eines Menschen blicken, der gegen andere falsche Vorwürfe erfindet, in der Hoffnung, selbst straffrei als Kronzeuge davonzukommen." Das Kartenhaus sei damit zusammengestürzt, so Kurz auf Facebook heute Vormittag.

Video: Die ÖVP-Causa, einfach erklärt

Hinweis: Dieses Video wurde ursprünglich im Oktober 2021 veröffentlicht.