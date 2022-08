Ein halbes Jahr nachdem Putins Truppen in der Ukraine einmarschiert sind, bröckeln auch in Österreich immer mehr Überzeugungen. Auch durchaus gewichtige Stimmen – wie Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer – äußern Zweifel über die langfristige Treffsicherheit der Sanktionen gegen Russland. Mehr als ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher will sie mittlerweile komplett zurücknehmen, weitere zwölf Prozent sprechen sich für Lockerungen aus. Dem gegenüber steht ein Fünftel, das die Sanktionen verschärfen will, und noch einmal 19 Prozent, das sie zumindest beibehalten will. Sanktionsbefürworter und -kritiker halten einander also in etwa die Waage.