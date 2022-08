Am Landesgericht Innsbruck wird am Mittwoch der Prozess gegen den Wiener Oberstaatsanwalt Johann Fuchs fortgesetzt, auch ein Urteil wird heute erwartet. Nur ein Zeuge ist geladen: der ehemalige Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek. Beim ersten Verhandlungstermin Anfang Juli hatte der sich entschuldigen lassen.

Die Anklage wirft Fuchs vor, im Dezember 2020 Aktenteile über eine Anzeige der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen eine Presse-Redakteurin an Pilnacek weitergegeben und damit das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Fuchs erklärte sich zu Prozessbeginn in der Sache als nicht schuldig. Er räumte allerdings ein, sich mit Pilnacek darüber ausgetauscht zu haben. Pilnacek wurde in derselben Causa vom Oberlandesgericht mittlerweile rechtskräftig freigesprochen.

Fuchs wird aber noch etwas vorgeworfen: Er soll zu eben jenem Tatbestand eine Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss getätigt haben, wo er als Auskunftsperson unter Wahrheitspflicht stand. Im Ibiza-Untersuchungsausschuss im März 2021 hatte er vor den Abgeordneten des Parlaments ausgesagt, sich nicht erinnern zu können, Aktenteile an Pilnacek weitergegeben zu haben. Dies sei eine "Einschätzung meiner Erinnerung", gab der Jurist vor Gericht zu Protokoll. Er könne darin keine strafbare Handlung erkennen.

Fuchs, für den die Unschuldsvermutung gilt, drohen bis zu drei Jahre Haft.