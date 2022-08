Schon naht die nächste Politiker-Hochzeit: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird am Wochenende heiraten. Angekündigt wurde das nicht zum ersten Mal: Coronabedingt hatte Doskozil den Termin mehrfach verschieben müssen. Immerhin ist der rote Landeschef bereits seit 2017 mit der um 13 Jahre jüngeren Eventmanagerin Julia Jurtschak aus Köln liiert.

Am kommenden Wochenende soll es nun aber wirklich so weit sein. Stattfinden soll die Hochzeit im kleinsten Kreis auf einem Weingut im Burgenland, hieß es am Montag zur APA.

Erst am Freitag hatten Österreichs EU-Kommissar Hahn und die einstige FPÖ-Vizekanzlerin Riess geheiratet. Die Generaldirektorin der Wüstenrot-Gruppe und ehemalige FPÖ-Politikerin Riess führt nunmehr mit Riess-Hahn ihren zweiten Doppelnamen.