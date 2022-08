Ab Dienstag ist es soweit: Wer bei der Bundespräsidentenwahl im Oktober antreten will, kann ab Dienstag mit dem Sammeln der notwendigen 6000 Unterstützungsunterschriften beginnen. Drei Wochen bleiben dafür Zeit, am 2. September müssen die von einem Gemeindeamt offiziell beglaubigten Unterschriften im Innenministerium abgegeben werden, allenfalls gibt es eine Nachfrist bis zum 6. September. Auch Amtsinhaber Alexander Van der Bellen muss im August Unterschriften sammeln.

Am 9.10. wird gewählt

Wie der Stimmzettel für die am 9. Oktober über die Bühne gehende Bundespräsidentenwahl aussehen wird, weiß man spätestens am 6. September. Aus heutiger Warte sieht es ganz danach aus, dass erstmals seit mehr als 40 Jahren keine Frau kandidieren dürfte. Diesmal dürften sich nur Männer die Wahl untereinander ausmachen. Fix-Kandidaten sind Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz. Realistische Chancen haben Ex-BZÖ-Obmann Gerald Grosz, der Chef der Anti-Impfpartei MFG, Johannes Brunner, sowie der Chef der Bierpartei, Marco Pogo. Die Vergangenheit lehrt, dass Einzelkämpfer (Martin Wabl, EU-Gegner Robert Marschall) an der Hürde scheitern, es bedarf einer Organisation (Gehring/Christen) oder einer PR-Maschine (Lugner), um die 6000 Unterschriften in drei Wochen aufzutreiben. Noch dazu muss jede einzelne Unterstützerin, jeder Unterstützer das Gemeindeamt aufsuchen.

Dass sich keine Frau um das höchste Amt im Staat bewarb, gab es zuletzt 1980. 1986 stellte sich Freda Meissner-Blau (Grüne) der Wahl. 1992 und 1996 Heide Schmidt (zunächst für die FPÖ, dann für die Liberalen) und 1998 Gertraud Knoll (parteilos), 2004 Benita Ferrero-Waldner (ÖVP), 2010 Barbara Rosenkranz (FPÖ), 2016 Irmgard Griss.

Die geschlechterspezifische Schieflage bei dieser Wahl ergibt sich wohl auch deshalb, weil mangels Erfolgsaussicht am Wahlsonntag weder ÖVP noch SPÖ noch die Neos jemanden ins Rennen schicken wollen.

DIESE KANDIDATEN SAMMELN UNTERSCHRIFTEN:

