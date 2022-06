Für die türkis-blaue Regierung von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache war sie ein Kernprojekt, in Europa sorgte sie von Anfang an für Kritik: Die Indexierung von Familienleistungen, also die Anpassung der Höhe nach oben oder unten für Familien an das Preisniveau des Landes, in denen das Kind lebt.