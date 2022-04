9.027.999 Menschen lebten am 1. April in Österreich. Das zeigen vorläufige Daten der Statistik Austria. Die historische Marke von neun Millionen Einwohnern wurde wohl bereits am 17. März erreicht - früher als erwartet. Von Jänner bis April stieg die Bevölkerungszahl um mehr als 47.000 Menschen. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2021.