Das Vertrauen in das politische System in Österreich hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das zeigt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Sora. Der Großteil der Bevölkerung sieht aber weiterhin die Demokratie als beste Staatsform an.

Vertrauen in politisches System am Tiefpunkt

Das Vertrauen in das politische System muss in Österreich wieder aufgebaut werden. © APA/ROLAND SCHLAGER

Das Vertrauen in das politische System hat in Österreich einen neuen Tiefpunkt erreicht. Fast sechs von zehn Befragten sind überzeugt, dass das politische System in Österreich weniger oder gar nicht funktioniert. Das zeigt der Österreichische Demokratie Monitor des Meinungsforschungsinstituts Sora. Bereits Anfang Oktober war das Vertrauen in das politische System niedriger als im Vorjahr, durch die Inseraten-Affäre der ÖVP und den erneuten Lockdown ist das Vertrauen weiter gesunken.