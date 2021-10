Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Mit richterlicher Genehmigung wurden am Mittwoch Razzien im Bundeskanzleramt, der ÖVP-Parteizentrale und dem Finanzministerium durchgeführt. Es geht um den Verdacht auf Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue. Was droht den Beschuldigten?

Untreue und Bestechung müssen nicht immer plakativ mit dem Geldkoffer stattfinden. © Tomasz Trojanowski

Untreue und Bestechlichkeit sind nicht erst seit heute in aller Munde. Die beiden Delikte stehen häufig im Zentrum von Ermittlungen gegen Politikerinnen, Politiker, Beamtinnen und Beamte. So auch im Fall der heute durchgeführten Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, der ÖVP-Parteizentrale und dem Finanzministerium. Doch was versteht das Strafrecht unter Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue?