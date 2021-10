Facebook

In österreichischen Pflegeheimen fehlen Fachkräfte. © Juergen Fuchs

Pflegebedürftige Menschen in der Steiermark bekommen keine Plätze in Heimen - obwohl Betten frei sind, berichtet das Ö1-Morgenjournal. Grund dafür ist ein Mangel an Pflegekräften. Viele Fachkräfte haben sich auf Grund der größeren Belastung durch die Corona-Krise aus der Pflege zurückgezogen, andere wechselten in Spitäler. Experten sehen bereits einen "Pflegenotstand".