Rede des Bundeskanzlers"Lassen Sie uns gemeinsam mutig und hoffnungsreich in die nächsten Monate gehen"

Kanzler Sebastian Kurz am heutigen Nationalfeiertag am Heldenplatz © APA/HELMUT FOHRINGER

Sehr geehrter Herr Bundespräsident!

Geschätzte Ehrengäste!Sehr geehrte Soldatinnen und Soldaten!

Vor allem liebe Österreicherinnen und Österreicher!



Am heutigen Tag feiern wir die Unabhängigkeit und die Neutralität unseres Landes. Nach dem Grauen zweier Weltkriege begann mit der Unabhängigkeit 1955 die große Erfolgsgeschichte der zweiten Republik.

Wir alle, die wir im Österreich von heute leben dürfen,

sollten uns stets bewusst sein, wie viel in dieser Zeit gelungen ist. Und wir sollten uns vor Augen führen, wie gut es uns heute geht.

Der Friede, die Freiheit und der Wohlstand, den wir oft als selbstverständlich erachten, ist in Wahrheit alles andere als selbstverständlich. Das zeigt ein Blick in viele andere Regionen der Welt.

Und das zeigt auch ein Blick auf unsere eigene Geschichte.

Denn der Weg vom schwachen Österreich, an das noch nicht alle so recht glauben konnten, hin zur starken Republik, war kein einfacher.

Entlang dieses Weges gibt es viel, wofür wir dankbar sein sollten.

Die großzügige Unterstützung unserer internationalen Partner,

die unsere noch junge Demokratie von Anfang an gestärkt haben.

Der Zusammenhalt in unserer Bevölkerung – über alle Parteigrenzen hinweg – der unseren Rechtsstaat und Sozialstaat erst möglich gemacht hat.

Und vor allem die harte Arbeit unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, die den Wiederaufbau geschafft haben. Auf all das dürfen wir aufbauen.

Aber jede Generation hat ihre ganz besondere Aufgabe,

um unserem Land zu dienen und unser Lebensmodell in die Zukunft zu tragen. Gerade die aktuelle Situation, die Corona-Pandemie

und die damit einhergehende Weltwirtschaftskrise,

erinnern uns daran.

Diese Krise ist eine echte Herausforderung. Sie dominiert seit mehr als 8 Monaten unser öffentliches Leben.

Sie schadet unserer Wirtschaft und schränkt unser Privatleben massiv ein. Durch einen gemeinsamen Kraftakt sind wir bisher verhältnismäßig gut durch diese Krise gekommen.

Aber es liegen noch schwere Monate vor uns und ich weiß,

dass das für uns alle nicht einfach ist. Insbesondere mir als Regierungschef geht diese Situation sehr nahe.

In der Pandemie gibt es viele Zahlen und täglich neue Statistiken.

Aber hinter all dem stehen Menschen und unzählige Schicksale.

Wir wissen zum Beispiel alle, dass Social Distancing der richtige Weg ist, um Ansteckungen zu vermeiden. Für ältere Menschen bedeutet das aber oft, dass sie nur noch eingeschränkt besucht werden können, oder ihre Enkelkinder nicht mehr in den Arm nehmen dürfen.

Auch wirtschaftlich ist die Situation ein Drama. Einige Branchen sind mittlerweile total zum Erliegen gekommen. Insbesondere auch

der für Österreich so wichtige Tourismus ist stark betroffen.

Reisewarnung quer durch Europa bedeuten, dass sich manche Tourismusbetriebe überlegen, ob sie heuer überhaupt aufsperren.

Und das betrifft dann nicht nur die Betriebe selbst, sondern oft halbe Orte, wo der eine als Koch oder Kellner, die andere als Rezeptionistin im Tourismus arbeitet. Wenn der Betrieb zubleibt,

dann bedeutet das Arbeitslosigkeit und Bedrohung der Existenz für ganze Regionen. Aber genauso trifft es alle Familien.

Noch schwerer ist es dieser Tage, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich weiß, diese Krise verlangt uns allen viel ab. Unweit von hier werden heute wieder Corona-Gegner demonstrieren

und zum gemeinsamen Maskenverbrennen aufrufen.

Auch wenn das nur eine kleine Minderheit ist, gibt es mittlerweile dennoch viele, die erschöpft sind, die von Corona nichts mehr hören können und die einfach nicht mehr wollen. Und Ihnen möchte ich als Staatsbürger sagen: Ich verstehe das.

Auch ich möchte keine Maske tragen müssen, keine Einschränkungen erdulden und Feste feiern, wenn es mir gerade passt.

Aber als Regierungschef ist es nicht meine Aufgabe,

ihnen zu sagen, was sie hören wollen, sondern ihnen eine ehrliche Erläuterung zu geben. Und daher muss ich ihnen leider sagen:

Es ist alternativlos.

Wer werden noch viele Monate mit dem Virus leben müssen.

Wir werden zusammenhalten müssen. Und wir werden durchhalten müssen, bis ein Impfstoff uns eine Rückkehr zur Normalität möglich macht. Ja, es stimmt, dass eine Corona-Infektion für viele sehr

mild verläuft, dass viele gar keine Symptome haben.

Aber, es stimmt auch, dass ein bestimmter Prozentsatz der Erkrankten einen so schweren Verlauf hat, dass sie intensivmedizinische Betreuung brauchen.

Und wir können und werden wir es nicht zulassen, dass unsere Intensivkapazitäten überfordert werden und Menschen in Österreich

nicht mehr versorgt werden können. Gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, dass steigende Infektionszahlen die Konsumlust reduzieren, zu Reisewarnungen führen und zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Branchen führt.

Und wenn wir über den Tellerrand blicken, dann sehen wir:

Alle anderen Länder, versuchen diese Bedrohung ebenso abzuwenden. Frankreich und Spanien, die Niederlande und Belgien,

aber auch unsere Nachbarn wie Tschechien und Slowenien,

mussten schon zum zweiten Mal einen Lockdown verhängen.

Und auch bei uns in Österreich steigen die Ansteckungszahlen exponentiell.



Daher bitte ich sie am Nationalfeiertag: Leisten wir alle unseren Beitrag und tun wir was notwendig ist, damit wir die nächsten Monate gut überstehen. Wenn Frust, Unmut oder Wut stärker werden, erinnern wir uns, dass diese Krise nicht von Dauer sondern

ein Ende absehbar ist.

Und, ganz besonders am Nationalfeiertag, halten wir einen Moment inne und machen wir uns bewusst, dass viele Menschen diese Krise

in anderen Teilen der Welt, unter ganz anderen Bedingungen

durchleben müssen.



Ich denke wir können uns glücklich schätzen,

in dieser Situation in einem Land wie Österreich zu leben –

mit einem starken Gesundheitssystem, einem robusten Sozialstaat

und der Finanzkraft, um Notsituationen abzufedern. Gerade an solchen Zeiten sieht man wieder, wie dankbar wir allen vor uns sein sollten, dass sie unser Österreich so stark gemacht haben.

Und man sieht tagtäglich, wie wichtig der Beitrag eines jedes einzelnen ist. Wie etwa die Mitarbeiter des Gesundheitssystems,

die in dieser Krise unmenschliches leisten. Die Polizei, die unter schweren Umständen für unsere Sicherheit sorgt.

Die Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur, die für uns alle ihren Dienst versehen. Und, natürlich, die Soldatinnen und Soldaten

des Österreichischen Bundesheeres. Das österreichische Bundesheer hat in dieser Krise bisher Großes geleistet.

Die letzten Monate haben wiedermal gezeigt:

Ohne ein funktionierendes und gut ausgestattetes Bundesheer

sind Krisen wie diese nicht zu bewältigen.

Daher bin ich froh, dass das Bundesheer nächstes Jahr

das höchste Budget seiner Geschichte haben wird.

Das ist ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung unserer umfassenden Landesverteidigung. Die Basis für die Stärke des österreichischen Bundesheers sind unsere Rekruten. Sie werden heute

der Republik Österreich die Treue geloben und mit aller Kraft unserem Land dienen.

Gerade in Zeiten wie diesen, danken wir Euch ganz besonders für Euren Dienst! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Österreicherinnen und Österreicher!

Die nächsten Monate werden nicht nur für das Bundesheer ein Kraftakt, sondern für uns alle.

In unserer Bundeshymne heißt es:

Mutig in die neuen Zeiten, Frei und gläubig sieh uns schreiten, arbeitsfroh und hoffnungsreich.

Lassen Sie uns gemeinsam mutig und hoffnungsreich

in die nächsten Monate gehen.

Auch wenn diese Zeit keine einfache wird.

Vielen Dank und einen frohen Nationalfeiertag!

Es lebe die Republik Österreich!