Interview Waltraud Klasnic: „Wir brauchen keine bezahlte Selbstmordhilfe“

Klasnic: "Sorge, dass Kranke nicht mehr in Pflegeheimen besucht werden können" © APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Seit zehn Jahren leiten Sie die Unabhängige Opferschutzkommission zum Thema Missbrauch und Gewalt in der katholischen Kirche. Was ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Tätigkeit?

WALTRAUD KLASNIC: Dass es in vor allem darum geht, Betroffenen zuzuhören, Geduld zu haben und ihnen Zeit zu schenken.

Das ist wichtiger als die finanzielle Entschädigung?

Absolut. Für viele Opfer war es das erste Mal, dass ihnen überhaupt jemand zugehört hat. Es geht ja überwiegend um lange zurückliegende Vorfälle. Viele der Beschuldigten leben nicht mehr. Aber die Opfer hatten oftmals noch nie jemandem über ihre Erlebnisse erzählt.