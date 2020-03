Zivil- und Präsenzdiener müssen jetzt damit rechnen, dass ihr Abrüsttermin verschoben wird. Junge Männer, die in den vergangenen fünf Jahren Zivildienst geleistet haben, könnten wieder aktiviert werden.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Österreichs Sicherheits- und Gesundheitssystem könnten rasch an ihre Grenzen stoßen. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte an, dass die Abrüsttermine der Zivildiener ausgesetzt werden. Zivildiener, die in den vergangenen fünf Jahren ihren Dienst abgeleistet haben, müssen damit rechnen, wieder aktiviert zu werden.

Das Bundesheer leistet Assistenzeinsätze für die Polizei. Beim Bundesheer wird die Stellung sistiert, dafür soll die Miliz bei der Krisenbewältigung helfen. Kurz hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zudem ersucht, die Ausmusterung zu stoppen.

Die Zivildiener sind eine wichtige Stütze des Rettungsdienstes. Beides gilt es abzusichern, und vor diesem Hintergrund sind die jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung zu sehen. Normalerweise dauert der Zivildienst neun Monate lang. Die Sommer-Einrücktermine würden somit demnächst auslaufen.

Ein Zivildiener beim Roten Kreuz in Graz schilderte es gegenüber der Kleinen Zeitung: "Die beruflichen Mitarbeiter kommen an ihre Belastungsgrenze. Die Freiwilligen ebenfalls, und sie brechen uns weg. Damit sind vor allem die Wochenend- und Nachtdienste gefährdet. Man hat uns schon gesagt, dass es länger dauern könnte mit dem Einsatz im Zivildienst."

Der Zivildienst ist kein Arbeitsverhältnis im rechtlichen Sinne. Deshalb gelten für Zivildiener die arbeitsrechtlichen Grundsätze nicht, wie die Arbeiterkammer schon vor einigen Tagen informierte.

Das Zivildienstgesetz regelt den „Dienstort“ auch nicht eindeutig – der Zivildiener hat sich sämtlichen Weisungen zu unterwerfen, die eine ordnungsgemäße Ausübung der zugewiesenen Pflichten ermöglichen.

Diese Weisungen erfolgen seitens der zugewiesenen Einrichtung und in Absprache mit der Zivildienstserviceagentur.