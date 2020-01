Die Ausschreibung ist am Mittwoch an die Bildungsdirektionen ergangen. Mit Herbst starten zwei Schulversuche, einer in den Fachschulen für Sozialberufe mit erweiterter Autonomie und einer in den Höheren Lehranstalten für Sozialbetreuung und Pflege.

Bildungsminister Heinz Faßmann rechnet mit mindestens fünf Standorten, die sich für diese neuen Ausbildungsformen schon interessiert und darauf vorbereitet haben: zwei in der Steiermark, je einer in Tirol und Salzburg und einer in Niederösterreich.

Ab dem Jahr 2023 wird man im Bereich Sozialbetreuung und Pflege bereits die ersten Absolventinnen und Absolventen haben, 2025 dann mit Pflegefachassistenz mit Matura.

Die Kosten teilen sich Bund und Länder: Die Kosten für die allgemeinbildenden Unterrichtsfächer werden vom Bund getragen, die Kosten für die facheinschlägige Ausbildung in der Pflegeassistenz/Pflegefachassistenz von den Ländern übernommen.

In der Steiermark wird es sowohl die drei- als auch die fünfjährige Ausbildung geben.