Was der Chef der Finanzprokuratur als unabhängiger Innenminister gelernt hat, was er seinem ÖVP-Nachfolger mit auf den Weg gibt und wie er zuletzt noch Kickls Medien-Erlass zu Grabe trug.

Wolfgang Peschorn an seinem letzten Tag als unabhängiger Innenminister: "Zu einer guten Übergabe gehören immer zwei." © APA/ROLAND SCHLAGER

Herr Innenminister, scheiden Sie heute mit Wehmut aus dem Amt?

WOLFGANG PESCHORN: Ich empfinde keine Wehmut. Ich habe vorher den Interessen der Republik gedient, ich habe es als Innenminister getan und ich werde es in der Finanzprokuratur wieder tun. Was mich immer wieder fasziniert - auch wenn manche darin eine Art „Übereifer“ zu sehen glaubten - , ist die Möglichkeit, mich in Dinge einzuarbeiten, verbunden mit der Chance, diese dann zu verbessern, den Staat effizienter zu machen, alles zum Wohl im Sinne der Steuerzahler.