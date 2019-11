Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Suche im Telefonbuch blieb ergebnislos, erst auf Umwegen kamen wir zum Ziel © Fotolia/Coloures-pic

"Who the fuck is Alice?“ An einen Song aus den 90er Jahren fühlt man sich erinnert, wenn man versucht, herauszufinden, wer hinter dem Volksbegehren für ein bedingungsloses Grundeinkommen steckt, das ab 18. November eine Woche lang zur Unterzeichnung aufliegt.