Wir spannen einen Bogen von den Perspektiven für den ländlichen Raum zu den Vorstellungen über Migrationspolitik, von den klimapolitischen Vorstellungen zu Bildungs- und Gesundheitsfragen.

Wir nehmen eine Standortbestimmung vor, was die Parteien in den vergangenen Monaten bewegte und mit welchem Rucksack sie sich aufmachen in die kommende Legislaturperiode.