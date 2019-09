Wahlquiz zu Asyl und Migration Abschiebestopp, legale Einreise, Rechtsberatung: Mit welcher Partei stimmst Du überein?

Begründung: Menschen, die über ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bei uns verfügen, muss die Möglichkeit gegeben werden, ihren Beitrag in unserer Gesellschaft zu leisten. Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist oft Voraussetzung, damit man entsprechend seiner Qualifikationen in Österreich arbeiten und dadurch seinen Beitrag leisten kann.

Begründung: Österreich hat in den letzten Jahren bereits einen sehr großen Beitrag bei der Aufnahme von Flüchtlingen geleistet. Die Herausforderungen in der Migration können wir zudem nicht durch verpflichtende Umverteilung von Flüchtlingen bewältigen, sondern nur durch einen funktionierenden Schutz der EU-Außengrenzen, bessere Zusammenarbeit mit Transit- und Herkunftsländern sowie wirksamere Hilfe vor Ort. Wir können in einem Europa der Personenfreizügigkeit auch nicht verhindern, dass jemand weiterwandert, nachdem er oder sie einem Staat zugeteilt wurde.

Begründung: Selbstverständlich müssen wir EU-Mittelmeerländer dabei unterstützen, Ertrinkende im Mittelmeer zu retten und eine ordentliche Erstversorgung zu ermöglichen. Illegale Migration bekämpfen und das Sterben beenden können wir aber nur, wenn Gerettete danach nicht automatisch weiter nach Europa gelangen, da sich sonst immer mehr Menschen auf die gefährliche Reise machen werden. Die Menschen sollten nach der Rettung und Erstversorgung also in ihre Herkunfts- oder Transitländer zurückgestellt werden.

Begründung : Um Betreuung und Asylverfahren effektiver und kürzer zu gestalten, die Kontrolle zu erhöhen und Kosten zu sparen, haben wir in der letzten Regierung beschlossen, die Betreuungsleistungen in einer neuen Bundesagentur zusammenzufassen. Diese Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungs-leistungen stellt eine unabhängige, faire und objektive Rechtsberatung sicher.

Begründung: Österreich hat in den letzten Jahren bereits sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Wichtig ist, die EU-Außengrenze zu schützen, um illegale Migration zu bekämpfen. Über Resettlement-Programme können Staaten direkt in Kriegsgebieten Menschen auswählen, die sie aufnehmen wollen. Das hat den Vorteil, dass Staaten gezielt wirklich schutzbedürftige Menschen aufnehmen können und selbst entscheiden, wie vielen Menschen sie Asyl gewähren.

Begründung: Wir brauchen eine europäische Lösung, etwa die Etablierung von Verfahrenszentren an den EU-Außengrenzen und Stopp der unkontrollierten Migration durch Schaffung von legalen Fluchtmöglichkeiten in UNHCR-konformen Verfahrenszentren nahe den Herkunftsregionen. Denn nur durch europäische Kooperation können Migrationsursachen wirksam bekämpft werden.

Begründung: Wir fordern einen Abschiebestopp für AsylwerberInnen in Lehre. Es geht um junge Menschen, die bereit sind, Deutsch zu lernen, zu arbeiten und von Leistungsempfängern zu Beitragszahlern zu werden. Sie nehmen Lehrstellen an, für die das AMS keine österreichischen Jugendlichen finden kann.

Personen direkt in Staaten gebracht werden, in denen sie einen Asylantrag stellen können, und müssen dafür nicht in ein Boot steigen.

Begründung: Die Teilnahme an freiwilligen Resettlement-Programmen in Zusammenarbeit mit dem UNHCR soll verstärkt werden. So können die schwächsten und hilfebedürftigsten

Begründung: NEOS fordern, dass jene Asylwerbenden, die sich bereits in Ausbildung befinden, diese auch abschließen können - ganz nach dem deutschen 3+2 Modell. Im Anschluss daran schafft man Möglichkeiten für diese Personengruppe, für andere Aufenthalts-genehmigungen - beispielsweise über die Rot-Weiß-Rot-Karte - in Frage zu kommen, damit man eine möglichst nachhaltige Lösung schafft. Mit der 3+2 Regelung können wir den herrschenden Fachkräftemangel bekämpfen und bieten denjenigen, die schon da sind, die Chance zu arbeiten und einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen.

Forderung: Abschiebestopp für Lehrlinge und Menschen mit Arbeitsvertrag

Position: Dafür

Begründung: In Österreich herrscht akuter Fachkräftemangel. Gleichzeitig werden Asylwerber/innen, die sich in Lehre befinden, abgeschoben. Damit ist eine wichtige Möglichkeit für die Wirtschaft, in Mangelberufen dringend benötigte Lehrlinge als Fachkräfte ausbilden zu können, bedroht. Wir verweisen auf die Initiative von Rudi Anschober http://ausbildung-statt-abschiebung.at/





Forderung: Österreichische Beiträge zum UNHCR-Budget, die mit denen der Schweiz vergleichbar sind

Position: Dafür

Begründung: Die bisherigen Beiträge Österreichs für das UNHCR sind im Vergleich zu anderen Staaten gering. Gemessen an der Einwohnerzahl liegt Österreich dabei auf dem 31. Platz, noch hinter Tschechien oder Ungarn und deutlich hinter seinen finanziellen Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Ländern.





Forderung: Mehr Umsiedlungen von Schutzbedürftigen in Zusammenarbeit mit UNHCR direkt aus Drittstaaten

Position: Dafür

Begründung: Viele Aufnahmeländer haben wirtschaftliche Probleme und selbst große Bevölkerungsgruppen, die unter der Armutsgrenze leben. Die Verantwortung für die globalen Krisen muss gerechter verteilt werden. Österreich nimmt seit Anfang 2018 keine Flüchtlinge aus sogenannten Umsiedelungsprogrammen mehr auf. Die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU muss neu geregelt werden. Wir Grüne wollen Flüchtlinge nach einem Schlüssel verteilen, der Aufnahmekapazitäten, aber auch familiäre Bindungen berücksichtigt.





Forderung: Staatlich finanzierte unabhängige Rechtsberatung für Asylbewerber und schnelle Verfahren

Position: Dafür

Begründung: Es ist zu gewährleisten, dass die Antragsteller*innen im gesamten Verfahren unabhängig beraten und vertreten werden können. Auch die anwaltliche Vertretung der Antragssteller*innen muss sichergestellt werden.





Forderung: Angebote für legale Migration an Herkunftsländer im Gegenzug für Kooperation bei Rückführungen

Position: Dafür

Begründung: Wir wollen eine Asylpolitik, die rechtstaatlichen und menschenrechtlichen Grundsätzen entspricht und die auf einem geordneten Prozess mit klaren Regeln basiert. Das Recht auf Schutz ist ein Menschenrecht und somit unverhandelbar. Es bietet all jenen Schutz, die vor Krieg, politischer oder religiöser Verfolgung flüchten. Damit sich Flüchtende aber nicht in Abhängigkeit von Schleppern begeben, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, in den Herkunftsländern und deren Nachbarstaaten, in Botschaften Österreichs, der EU und ihrer Mitgliedsstaaten einen Asylantrag stellen zu können.





Forderung: Unterstützung von EU-Mittelmeerländern bei der Aufnahme von Asylsuchenden und bei der Durchführung schneller Asylverfahren

Position: Dafür

Begründung: Das Europaparlament hat bereits Mitte 2015 gefordert, dass Flüchtlinge nach einem Quoten-System – je nachdem wie viele Flüchtlinge ein Land schon aufgenommen hat, wie hoch die Arbeitslosenquote ist etc. – in allen Mitgliedsländern aufgenommen werden sollen. Auch die EU-Kommission hat das vorgeschlagen, es wurde im Europäischen Rat, also durch die Regierungen, mit Mehrheit beschlossen. Nur, es wird nicht umgesetzt. Aber diese Solidarität brauchen wir.





Forderung: Beteiligung an der Umverteilung von Flüchtlingen aus EU-Grenzstaaten

Position: Dafür

Begründung: Die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU muss neu geregelt werden. Wir Grüne wollen Flüchtlinge nach einem Schlüssel verteilen, der Aufnahmekapazitäten, aber auch familiäre Bindungen berücksichtigt.





Forderung: Rücknahme des „Anti-Gesichtsverhüllungsgesetzes“

Position: Dafür

Begründung: Wenn dieses Gesetz als Beitrag im Kampf gegen den konservativen Islam gedacht war, dann ist es ordentlich danebengegangen.





Forderung: substanzielle Maßnahmen die Erleichterung der Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Position: Dafür

Begründung: Die langsame und bürokratische Anerkennung erworbener Abschlüsse bedeutet eine wesentliche Erschwerung des Einstiegs am Arbeitsmarkt in Österreich.