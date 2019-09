Bildungsministerin Iris Rauskala will beim Kopftuchverbot Gespräch mit Eltern suchen und verteidigt Sanktionen gegen demonstrierende „Fridays for Future“-Schüler während des Unterrichts.

Frau Minister, für Tausende Kinder beginnt morgen der erste Schultag. Erinnern Sie sich noch, welche Gefühle Sie an Ihrem ersten Schultag hatten?

IRIS RAUSKALA: Das ist zwar schon einige Zeit her, aber ich erinnere mich, dass es ein Tag gewesen ist, der mit großer Aufregung verbunden war. Ich war jedenfalls völlig gespannt darauf, was mich erwarten wird, und hatte das Gefühl, dass jetzt der Ernst des Lebens beginnt.