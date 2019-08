Nach der FPÖ will nun auch die Volkspartei ein Bürgerrecht auf Bares.

ÖVP-Offensive: Nur Bares ist Wahres © mhp - stock.adobe.com

Ganz neu ist der Vorschlag nicht, den die Volkspartei nun als Wahlkampfforderung wieder aufwärmt: Schon 2016 wollte der damalige ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka folgenden Satz in die Bundesverfassung schreiben: „Zum Schutz der Freiheit des Einzelnen wird die Verwendung von in Österreich gesetzlich zugelassenen Zahlungsmitteln (Banknoten und Münzen) keinerlei Einschränkungen unterworfen.“ Das Vorhaben scheiterte unter anderem am Widerstand des damaligen Koalitionspartners, der SPÖ. Sie sah keine Notwendigkeit, schließlich gebe es niemanden, der daran denke, das Bargeld abschaffen zu wollen.