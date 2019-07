Facebook

Alexander Winterstein: Presskonferenz zu aktuellen Themen © APA/HELMUT FOHRINGER

Heute, Freitag, lädt Regierungssprecher Alexander Winterstein zu einem Briefing zu aktuellen Themen der Bundesregierung ins Bundeskanzleramt ein. Beginn ist 10.30 Uhr, wir übertragen live:

Themen sind vermutlich die jüngsten Begegnungen von Kanzlerin Brigitte Bierlein auf EU-Ebene in Straßburg bzw. sowie die Erwartungen an die Aufnahme des österreichischen Kandidaten für die EU-Kommission, Johannes Hahn, durch die designierte Kommissarin Ursula von der Leyen, sowie das Ringen der EU-Innenminister um Lösungen in der Flüchtlingsfrage.