Die Parteien sollten eine vorläufige Abrechnung über die Wahlkampfkosten schon zwei Wochen vor der Wahl vorlegen, nicht erst lange danach, fordert der Experte in Sachen Parteienförderung.

Hubert Sickinger: Die bestehenden Gesetze sind "ein Witz". © APA/HERBERT NEUBAUER

In periodischen Abständen ist die Parteienförderung in aller Munde – in aller Regel dann, wenn besonders krasse Verstöße gegen die guten Sitten ruchbar wurden. Verstöße gegen Gesetze, die auch sanktioniert werden, gibt es kaum, weil die bestehenden Gesetze zahnlos sind, ein „Witz“, wie es Experte Hubert Sickinger einmal formulierte.