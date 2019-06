Ein Fristsetzungsantrag der SPÖ fand auch die Zustimmung der FPÖ, damit wird der Antrag auf Dienstfreistellung und Entgeltfortzahlung für ehrenamtliche Helfer bei den Blaulichtorganisationen schon am Donnerstag beschlossen.

Für freiwillige Helfer soll es Verbesserungen geben © APA/Patrik Lechner

Die Waldbrände in Kärnten hätten wieder gezeigt, wie wichtig der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Österreich ist, betonte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schon am Vormittag bei ihrer Rede im Parlament. Die SPÖ unternahm einen - letztlich auch erfolgreichen - Vorstoß, um die vielen freiwilligen Helfer der Blaulichtorganisationen endlich rechtlich abzusichern.